«Рубль теряет популярность»

Москва, , 16:06 — REGNUM Российский рубль 7 июля продолжает капитулировать. Доллар США в конце недели обновил шестимесячный максимум на отметке 60,53 рубля, EUR поднялся к пику с 30 ноября 2016 года на 69,09 рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, «рубль не в состоянии игнорировать совокупность негативных катализаторов, которые пока не теряют силы. Сегодня на рынке ждут новостей из саммита «Большой двадцатки», где много внимания уделяется фигурам президентов России и США».

«Помимо этого, участники торгов следят за непродуктивными попытками Минфина продать ОФЗ в запланированном объеме, что сейчас проблематично. Кроме того, российская валюта ощущает давление дивидендного драйвера, а также попадает под влияние нефтяной волатильности», — пояснила Бодрова.

«Краткосрочная перспектива не исключает, что доллар двинется к 60,80−61 рублю ближайшее время», — считает эксперт.

Добавим, 7 июля американский доллар стоит 60,40 рубля (+0,4%). Евро торгуется по 68,92 рубля (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 10 июля, составляют 60,37 рубля за американскую валюту и 68,94 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 13 и 56 копеек соответственно.

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