Брошенный на границе контрафакт на 900 тыс. долларов уничтожен в РСО-Алании

Владикавказ, , 15:28 — REGNUM В Северной Осетии уничтожена партия контрафактного товара, задержанного в 2016 году на Военно-Грузинской дороге недалеко от пункта пропуска «Верхний Ларс».

Грузовик с контрафактом турецкого производства был брошен на дороге водителем, который побоялся привлечения к ответственности за попытку нелегального провоза в Россию запрещенного товара. Предназначался этот груз для распространения в Московской области, Карачаево-Черкесии и Дагестане, сообщили ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе Погрануправления ФСБ по республике.

Спустя некоторое время сразу несколько предпринимателей попытались оспорить в суде действия пограничников и забрать товар. Их не смутило то, что вся изъятая продукция не соответствовала предъявляемым на территории РФ стандартам качества, что создавало угрозу здоровью потребителей.

Решением Советского районного суда товар был признан бесхозным и было постановлено уничтожить его. Задержанный пограничниками груз был уничтожен на Владикавказском городском полигоне под надзором сотрудников республиканского пограничного управления и прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, автомашина с контрафактом, найденная на приграничной территории в Северной Осетии в апреле 2016 года, имела российские государственные регистрационные знаки и была зарегистрирована на имя жителя Дагестана Мухтара Рабаданова. Владельцами незаконного груза являлась группа выходцев из Дагестана, которые, понимая, что им грозит уголовная ответственность за провоз незаконного товара, попытались таким образом уйти от ответственности и заявили, что машина якобы технически неисправна.

В самом же деле оказалось, что законодательство РФ не позволяет ввезти контрафакт на территорию России, а закрытый транзит не дает возможности вывезти товар на территорию других стран.

В пограничном ведомстве отмечают, что имеются и другие факты оставления машин с товаром на границе РФ. Так, в 2016 году был зафиксирован случай, когда было брошено семь единиц автотранспорта, загруженных цитрусовыми и другими сельхозпродуктами.