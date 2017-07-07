Названы основные торговые партнеры России

Москва, , 15:20 — REGNUM Европейский союз (ЕС) занимает ведущее место в страновой структуре внешней торговли России. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

«На долю ЕС в январе-мае 2017 года приходилось 44,6% российского товарооборота (в январе-мае 2016 года — 43,9%), на страны СНГ — 12,2% (12,4%), на страны ЕАЭС — 8,7% (8,7%), на страны АТЭС — 29,8% (28,7%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди стран дальнего зарубежья основными торговыми партнерами России в январе-мае 2017 года являются Китай (товарооборот составил $31,1 млрд), Германия ($19,2 млрд), Нидерланды ($16,9 млрд), Италия ($9,3 млрд), США ($8,7 млрд), Республика Корея ($7,8 млрд), Турция (7,4 млрд), Япония ($6,7 млрд), Польша ($6,4 млрд), Франция ($5,9 млрд).

7 июля президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС «на полях» саммита G20 в Гамбурге заявил, что власти РФ, которые выступают против растущего в мире протекционизма, планируют сосредоточить внимание стран G20 на вопросах по обеспечению позитивной динамики в глобальной торговле.

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