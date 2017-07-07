Судно «Владимир Игнатюк» выйдет с генгрузом из Мурманска в Арктику

Мурманск, , 14:42 — REGNUM В Мурманском морском торговом порту ледокол «Владимир Игнатюк» завершил подготовку к очередному рейсу к Земле Франца-Иосифа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе порта, судно доставит на арктический архипелаг партию строительных материалов, оборудования и запасных частей, а также продукты питания.

«Дизельный ледокол Мурманского морского пароходства «Владимир Игнатюк» является многофункциональным судном: это и ледокол, и морской буксировщик, и судно снабжения, — прокомментировал пресс-секретарь порта Богдан Хмельницкий. — Такая многофункциональность позволяет ему успешно справляться с задачами в сложных арктических условиях».

По данным мурманского порта, с начала 2017 года это уже третий рейс ледокола «Владимир Игнатюк» к Земле Франца-Иосифа, подготовка к нему происходит у причалов Мурманского морского торгового порта.

Обрабатывают мурманские портовики и другие суда: в первом полугодии 2017 года объём перевалки грузов для арктических проектов составил более 200 тысяч тонн.

Напомним, по последним данным, всего в январе-мае 2017 года организациями транспорта в Мурманской области было перевезено 14,7 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 2016 года объём перевозок вырос на 6,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года внутренние перевозки стали вторыми после экспорта в структуре грузооборота ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Предприятие планирует не снижать объёмов перевалки грузов на арктическом направлении, которые в прошлом году составили почти полмиллиона тонн.

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