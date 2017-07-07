Рособрнадзор: Два вуза лишены лицензий, в двух — запрещен прием

Москва, , 14:24 — REGNUM Липецкий институт управления и Московский банковский институт лишены лицензии на образовательную деятельность, а Набережночелнинский институт Казанского федерального университета и Воронежский институт Московского гуманитарно-экономического университета более не смогут принимать студентов. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», — говорится в сообщении.

Такая мера применена к учебным заведениям по итогам проведенных проверок. Кроме того, Институт дружбы народов Кавказа лишен государственной аккредитации в отношении специальностей «Сервис и туризм» (бакалавриат) и «Юриспруденция» (магистратура).

Действие лицензии Липецкого института управления и Московского банковского института прекращено приказом Рособрнадзора на основании решения Арбитражного суда.

Отмечается, что при лишении государственной аккредитации вуз может как продолжать образовательную деятельность, так и выдавать дипломы, которые, однако, не могут соответствовать образцу, установленному Минобрнауки России. Такие вузы не могут гарантировать студентам отсрочку от призыва на военную службу в России.

В случае лишения вуза государственной аккредитации учредитель обязан перевести студентов — с их письменного согласия — в другие вузы на программы, имеющие госаккредитацию. При этом должны быть сохранена форма обучения, курс и стоимость.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в России 10 вузов были лишены лицензий по решению суда. За весь 2016 год лицензий лишились 9 вузов. По словам председателя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, главной причиной изъятия лицензии вуза является отсутствие необходимой материальной базы и квалификации преподавателей.

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