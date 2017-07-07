Конец глубинки: сосредоточение населения России в агломерациях неизбежно

Москва, , 14:57 — REGNUM Урбанистический потенциал России далеко не исчерпан, и в ближайшие годы крупные города страны примут ещё порядка 8−10 млн человек, значительная часть которых пока проживает в малых городах, убеждён мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил в ходе VII московского урбанистического форума 7 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В результате этого через 10−15 лет в мегаполисах сосредоточится около 40% населения России. Само это расселение будет похоже на то, что происходит в Канаде и Австралии с их низкой плотностью населения, которое в основном сосредоточено в городах. Важно при этом не потерять ключевые точки развития от Калининграда до Дальнего Востока. Создать центры развития, которые сосредотачивали вокруг себя экономический рост и человеческий капитал», — отметил столичный мэр.

Такжеответил на традиционное обвинение в том, что Москва забирает трудовые ресурсы из регионов. По словам градоначальника, столица не выступает конкурентом для российских городов, трудовая миграция в город составляет 10 тыс. человек в год, когда страну покидают по 200 тыс. человек в год. По его словам, одной из главных задач, в том числе и для руководства Москвы, как раз и является создание условий, при которых люди, обладающие высокими компетенциями, не будут покидать Россию.

Кроме того мэр Москвы развеял ряд сложившихся вокруг столицы мифов. В частности, он опроверг утверждение, что в городе нет реальных производств. По его словам, в Москве сформировалась диверсифицированная экономика, характерная для лучших мировых агломераций.

«Значительное место в экономике занимают такие перспективные отрасли, как промышленность, IT-индустрия, страхование, образование, здравоохранение, высокотехнологичные производства», — подчеркнул Собянин.

Еще один нюанс, на который обычно не обращают внимания, заключается в том, что профицит в 2,5 млн рабочих мест Москва закрывает в основном за счёт жителей Подмосковья. В тоже время столица создает около 3,7 млн рабочих мест в регионах. Это происходит за счёт того, что 75% произведенных в стране товаров потребляется Москвой.

В заключение градоначальник напомнил, что главный секрет урбанистики заключается в человеческом капитале:

«Успешные города и высококвалифицированные активные горожане, сегодня являются главным конкурентным преимуществом России», — уверен Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы заявил, что сохранение здоровья граждан является приоритетом для руководства города, поскольку без этого невозможно сохранить человеческий капитал, что в наступающую эпоху господства агломераций является важным конкурентным преимуществом любого мегаполиса.

Подробности читайте здесь: Вода в кранах москвичей — предмет особой гордости мэрии