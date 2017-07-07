Средняя зарплата в Ленобласти за три года может вырасти до 47 тысяч рублей

Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM К 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата в Ленинградской области может вырасти до 47 тысяч рублей. Такие параметры содержатся в проекте прогноза социально-экономического развития региона на 2018−2020 годы, который подготовил областной комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.

Как ожидается, увеличение доходов населения станет следствием роста вложений в основной капитал, в ходе реализации крупных инвестиционных проектов в 2018 — 2020 годах.

Для сравнения: по данным Петростата, в апреле 2017 года средняя начисленная зарплата в Ленинградской области составила 38 199 рублей. Наибольший уровень средних зарплат — у областных энергетиков и газовиков (62 043 рубля).

В пресс-службе правительства Ленобласти 7 июля сообщили, что экономистами подготовлены три прогнозных сценария развития региона: консервативный, базовый и целевой.

Первый вариант предполагает медленное восстановление экономики, традиционную инвестиционную политику предприятий и организаций, сдержанный потребительский спрос. По базовому сценарию, развитие экономики Ленобласти пойдет в рамках реализации политики по поддержанию инвестиционного и потребительского спроса, повышению эффективности расходов бюджета.

«Целевой вариант предполагает переход к более агрессивной инвестиционной политике, приоритет развития инновационных и высокотехнологичных сфер с высоким уровнем создания добавленной стоимости, что позволит обеспечить более высокие темпы экономического роста», — пояснили в правительстве Ленобласти.

Базовый вариант прогноза предполагает, что индекс физического объема валового регионального продукта Ленинградской области в 2020 году составит 105,9% к 2017 году, консервативный вариант — 102,9%, целевой — 107,9%.

Проект прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный период представлен для общественного обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства за январь-май 2017 года составил в Ленинградской области лишь 97,7% к уровню того же периода 2016 года. В комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти заявили, что это связано с эффектом «высокой базы» 2016 года, а также процессами модернизации производств.

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