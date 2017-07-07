Гройсман: Продолжение сотрудничества с МВФ – правильное решение

Киев, , 14:09 — REGNUM Новые контракты с Международным валютным фондом (МВФ) должна заключать Украина, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне, сообщает 7 июля «112 Украина».

По его словам, продолжение диалога с МВФ необходимо Киеву для «максимальной эффективности» совместной работы фонда и правительства Украины. Гройсман отметил, что «новая программа» сотрудничества с МВФ была бы «правильным решением».

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Как сообщало ИА REGNUM, МВФ решил задержать выделение очередного транша Киеву до осени 2017 года. Причиной переноса сроков выдачи кредита стало невыполнение Украиной требований фонда о проведении земельной реформы.

Напомним, Киев заключил договор с МВФ в 2015 году на предоставление кредита в размере $17 млрд сроком на 4 года. Финансовая помощь оказывается Украине постепенно, небольшими траншами по $1−2 млрд. На данный момент МВФ предоставил Киеву четыре транша общей суммой $8,38 млрд.

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