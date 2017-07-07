Брянский общественный транспорт ждут масштабные изменения

Брянск, , 14:06 — REGNUM Перевозчиков, работающих в сфере общественного транспорта в Брянске, ждут большие изменения. Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, на совещании губернатор Александр Богомаз поручил подумать о переработке маршрутной сети за счет привлечения автобусов большей вместимости. При этом длину маршрутов приказано не сокращать — брянцы должны иметь возможность без пересадки доехать из одного района в другой.

Также на совещании подняли вопрос создания диспетчерской службы в Брянске, которая бы позволила следить за движением автобусов, их графиком и интервалом движения. Пока же контроля за перевозчиками практически нет. Как сообщил врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Брянской области Дмитрий Арзанов, это, в конечном счете, приводит к заторам на дорогах и росту аварийности.

Глава УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин и вовсе сообщил шокирующую новость — никто не знает, в каком состоянии водитель выходит на линию, трезв ли он в этот момент или нет.

«Выход на линию транспортного средства должен быть под контролем. А у нас даже за грубейшие нарушения перевозчика не лишают лицензии», — цитирует пресс-служба губернатора.

Итогом совещания стали три поручения. Первое — завершение работы по созданию диспетчерской службы, второе — переработка маршрутной сети, а третье — расторжение договоров с перевозчиками в случае нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, еще в марте 2016 года сообщалось, что Брянске намерены систематизировать маршруты общественного транспорта. Тогда планировалось перевозчиков сократить на треть количество машин на 42-м, 49-м и 38-м маршрутах. Также изменилось направление движения на маршрутах №№ 166, 118 и 40. Также власти хотели перестроить маршруты, чтобы коммерческий транспорт не дублировал муниципальные автобусы.

Между тем, реформа общественного транспорта в Рязани привела к уголовному делу. В городе планировали внедрить автоматизированную систему оплаты труда. Однако не все перевозчики были согласны на установку терминалов. Сначала в городе прошла волна забастовок водителей, а после стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» в отношении начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского.

Следствие считает, что чиновник, используя свое служебное положение, не хотел выдавать четырем организациям и трем ИП, которые работали в сфере перевозки пассажиров, карты маршрутов из-за отсутствия в автобусах терминалов автоматизированной системы оплаты проезда. Кроме того, Каплинский требовал от перевозчиков выделить пассажирский транспорт и заключить договоры с некоторыми юрлицами.