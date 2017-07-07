Покраска стадиона «Самара Арены» опасна для горожан и автомобилей

Самара, , 14:09 — REGNUM В Самаре на строящемся стадионе «Самара Арена» начали работы по покраске металлоконструкций для защиты от коррозии. Как сообщает ИА REGNUM, пресс-служба областного правительства предупредила жителей прилегающих территорий о соблюдении мер предосторожности — укрывать машины и избегать прогулок рядом со стадионом, поскольку при порывах ветра капли краски могут разлететься в радиусе от 1 до 3 км.

Работы проводит подрядчик ООО ПСО «Казань». На металлоконструкции наносится краска белого цвета. Работы планируется завершить к 1 сентября. В общей сложности предстоит покрасить около 76 тыс. кв м конструкций, отмечают в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля на заседании регионального организационного комитета «Россия — 2018» в правительстве Самарской области представители подрядчика ООО ПСО «Казань» констатировали, что готовность стадиона составляет более 71%. Завершается монтаж основных металлоконструкций: установлено 89 из 96 блоков консолей купола.

На заседании было сказано, что подрядчику дано поручение завершить монтаж металлоконструкций и передать площадку внутри стадиона под устройство футбольного поля подрядной организации ООО «Сис Рус» уже в июле. Начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей к стадиону территории — сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка.

«В ближайшие полторы-две недели конструктив стадиона будет готов. Для нас это принципиальный момент. Вопрос с кровлей тоже решен. Теперь во главу угла встанут вопросы благоустройства территории вокруг стадиона. Там тоже есть сложности, но работы должны быть выполнены в срок и с высочайшим качеством», — заявил губернатор Николай Меркушкин.

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