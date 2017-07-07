Тамбовские власти объяснили, как поднять промышленность

Тамбов, , 13:56 — REGNUM Промышленное производство в Тамбовской области выросло. За пять месяцев текущего года индекс физического объёма промпроизводства в регионе составил 105,8%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Власти подчёркивают, что позитивные тенденции в промышленности — это результат «не только успешного менеджмента предприятий, но и региональной промышленной политики, которая нацелена на поддержку модернизации, импортозамещения, экспорта».

За пять месяцев индекс физического объёма промпроизводства в регионе составил 105,8%. Наибольшие темпы роста промышленности наблюдаются в добывающих и обрабатывающих отраслях. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах за I квартал 2017 года составил 1860,3 млн рублей, или 104,8% к уровню прошлого года. Что касается конкретных предприятий, то наибольший объём инвестиционных вложений осуществлён в АО «Прогресс» (268%), АО «Изорок» (250%), ПАО «Пигмент» (180%).

Налоговые поступления в I квартале 2017 года в консолидированный бюджет от предприятий обрабатывающих производств составил 2,2 млрд рублей (101,5% к уровню 2016 года). Значительно выросли налоговые поступления от завода «Комсомолец» (172%), корпорации «Росхимзащита» (123%) и АО «Прогресс» (127%).

Власти отмечают, что новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области составили основу регионального плана по импортозамещению. Так, на заводе «Пигмент» запущено производство импортозамещающей продукции в рамках реализации двух инвестпроектов: организация производства фталоцианина меди и расширение мощности производства акриловых эмульсий.

«Мы имеем положительную динамику итоговых показателей промышленного производства и эффективную нормативно-правовую базу развития промышленности в целом. Тесно взаимодействуем с Минпромторгом России по целевым программа в сфере промышленности», — подчеркнул глава региона Александр Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2017 года более 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов направлено на модернизацию и техническое перевооружение предприятий по государственным программам для реализации приоритетных проектов. Создано и модернизировано около 900 высокопроизводительных рабочих мест, освоен выпуск 60 новых видов конкурентоспособной продукции. Губернатор Александр Никитин тогда подчёркивал, что такой большой объем федеральной поддержки (166% к уровню 2015 года) получен впервые и надо сохранить достигнутый темп участия в федеральных программах.

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