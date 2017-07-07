Картофель этим летом в Татарии стал дороже на 116%: анализ цен на овощи

Казань, , 13:31 — REGNUM Овощи в Татарии, входящие в потребительскую корзину, за первый летний месяц 2017 года существенно подорожали. А если сравнивать цены на картофель в июле 2017 года с июлем 2016 года, то удорожание было более чем в два раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на анализ еженедельного мониторинга цен Татарстанстата.

Морковь с 29 мая по 3 июля 2017 года стала дороже на 34,89%, её цена достигла 40,13 рубля за кг. При сравнении цен на начало июля 2016 года и июля 2017 года рост был на 17,51%. Тогда за неё просили 34,15 рубля за кг.

Картофель с начала лета 2017 года подорожал на 40,94% — до 39,76 рубля за кг. Относительно начала июля 2016 года в июле 2017 года цена выросла на 115,97%.

Капуста с начала лета текущего года подорожала на 48,3% — до 36,6 рубля за кг. Относительно начала июля 2016 года, когда за неё просили 24,95 рубля, цены выросли на 46,69%.

Лук за первый месяц лета текущего года стал обходиться потребителям на 23,52% затратнее, подорожав до 39,86 рубля за кг. Если сравнить начало июля 2016 года с этим же месяцем текущего года, то рост был на 39,22%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ в своём исследовании «Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке» сообщил, что цены на ряд овощей в России выросли более чем в полтора раза из-за позднего урожая в результате неестественно холодного лета. Из документа следует, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года капуста в России стала дороже на 73,8%, картофель — на 56,6%, репчатый лук — на 28,3%.

В пресс-службе ведомства заявили, что цены на овощи «носят ярко выраженный сезонный характер». «В текущем сезоне ввиду неблагоприятных погодных условий (не только на территории России) цены на основные виды овощей выше прошлогоднего уровня», — сказал представитель Минсельхоза.

При этом рост цен на картофель в ведомстве связывают «в большей степени со снижением его урожая в прошлом году», а также с «удорожанием импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья».

«В дальнейшем, после поступления отечественной продукции нового урожая, прогнозируется снижение цен на овощи и картофель», — отметили в Минсельхозе.

В свою очередь, в Минэкономразвития заявили, что рост цен на ряд овощей и фруктов, наблюдаемый в 2017 году, уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле — июне. «Вместе с тем мы ожидаем постепенной нормализации ситуации с плодоовощной продукцией по мере увеличения объемов поставок продукции на потребительский рынок», — подчеркнули в министерстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6%, за январь — июнь 2017 года — 2,3%, а в годовом выражении потребительские цены выросли на 4,4%.

Эти данные оказались выше ожиданий аналитиков и Минэкономразвития. В Центробанке такое ускорение инфляции назвали «шоком», отметив, что определённый рост цен в связи с подорожанием плодоовощной продукции в июне ожидался, однако, фактический их рост оказался выше прогнозов регулятора.

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