Киргизия возобновила поставки электроэнергии в Узбекистан

Бишкек, , 13:13 — REGNUM Киргизия вновь начала экспортировать электроэнергию в соседний Узбекистан. Соответствующие договоренности между ОАО «Электрические станции» и АО «Узбекэнерго» были достигнуты еще 15 июня 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального энергохолдинга.

Киргизстанские энергетики уже успели поставить узбекистанским потребителям 192,5 млн кВт-ч электроэнергии из прописанных в контракте 1,25 млрд кВт-ч. Стоимость экспортного электричества составляет $0,02 (1,2 рубля) за 1 кВт-ч.

Отмечается, что наладить экспортные поставки удалось благодаря значительному повышению притока воды на Токтогульской ГЭС: в апреле 2017 года — на 70% выше нормы, в мае — на 97% и в июне — на 49%.

«Принимается во внимание то, что на данный момент имеется дополнительный избыток водных ресурсов в объеме порядка 0,6 млрд кубометров, и в случае переполнения Токтогульского водохранилища необходимо будет открывать технические попуски воды с плотины Токтогульской ГЭС», — цитирует Нацэнергохолдинг «Tazabek.kg».

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько лет в Киргизии был период маловодья, из-за которого в водохранилище при Токтогульской ГЭС (производит до 70% вырабатываемой в этой стране электроэнергии) резко снизился уровень воды, из-за чего республика оказалась на грани энергодефицита и была вынуждена закупать электричество в Казахстане и Таджикистане.

Сейчас Киргизия вступила в очередной период большого притока воды, обильные ливневые дожди и таяние снегов в горах наполнили Токтогульское водохранилище. Через несколько лет в Киргизии вноь наступит маловодный период, сопровождающийся дефицитом воды и сложностью с генерацией электроэнергии.