Администрация Твери пытается избавиться от «Тверь Водоканал»

Тверь, , 13:04 — REGNUM Администрация Твери подала иск о расторжении договора аренды с ООО «Тверь Водоканал». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии. Иск был направлен в суд 6 июля.

В администрации города обвиняют ООО «Тверь Водоканал» в неисполнении условий договора аренды муниципального имущества, относящегося к системе водоотведения и водоснабжения, 6 июля администрация города подала исковое заявление о расторжении договора.

Договор аренды муниципального имущества (речь идет о системах водоснабжения и водоотведения) был заключен между горадминистрацией и компанией в 2007 году. Срок действия договора — 25 лет. В соответствии с его условиями, ООО «Тверь Водоканал» получило в аренду более 800 объектов недвижимости и участков водопроводных канализационных сетей, общая стоимость которого оценивается в 370 млн рублей. Кроме того, в аренду было отдано и около 6,6 тыс. незарегистрированных объектов стоимостью около 267 млн рублей. Арендная плата в 2016 году составила 59,5 млн, за первое полугодие 2017 года — 31,7 млн рублей.

В соответствии с договором аренды, арендатор должен эксплуатировать муниципальное имущество в соответствии с техническими нормами и правилами и предоставлять потребителям качественные услуги водоснабжения. Также ООО «Тверь Водоканал» обязалось заниматься технологическим обновлением, улучшением качества услуг, реализовывать инвестиционные программы.

Однако, по мнению администрации города, компания не исполнила ряд условий договора: речь идет, пояснили в пресс-службе мэрии, о финансовых нарушениях в деятельности, поставке потребителям некачественных услуг, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части обеспечения прав граждан на получение качественной питьевой воды.

«В ходе эксплуатации сетей и оборудования в Твери зафиксированы многочисленные факты отключения холодного водоснабжения в жилом фонде и на объектах социальной сферы. При этом количество таких нештатных ситуаций растет: если в 2015 году было допущено 290 отключений, то в 2016 году их было уже 317. Только за первые три месяца 2017 года тверитяне лишались холодной воды 128 раз. В последний раз отключение насосов на Тверецком водозаборе произошло 26 июня, что привело к отключению холодного водоснабжения в большей части города», — заявили в мэрии.

По качеству воды к арендаторам также масса вопросов: в пробах, которые отбирают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, обнаружены несоответствия требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям, а именно по содержанию железа, фтора, жесткости общей и мутности.

Иск мэрия подала после неудачной попытки урегулировать разногласия без суда. 17 марта в адрес ООО «Тверь Водоканал» было направлено предупреждение о недопустимости ненадлежащего исполнения договора аренды, но нарушения так и не устранили. 5 июня ООО «Тверь Водоканал» была вручена претензия по досудебному урегулированию спора в течение 30 дней, но никаких мер со стороны арендатора в администрации не увидели.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коммунальными компаниями на днях обсуждалась в ходе встречи президента Владимира Путина с губернатором Игорем Руденей. Глава региона тогда доложил, что деньги, собранные у населения, до программ модернизации дошли далеко не в полном объеме, часть средств, как выяснилось, выводится за рубеж. О выводе в офшоры средств ООО «Тверь Водоканал» заявляла несколькими месяцами ранее и прокуратура — тогда называлась сумма в 400 млн рублей.

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