Застройщикам проблемных объектов в Подмосковье предоставят землю

Красногорск, , 12:57 — REGNUM Законопроект о предоставлении земли компаниям, завершающим строительство проблемных объектов в Московской области, готовят в региональном парламенте. Об этом сегодня, 7 июля, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, передает «Подмосковье сегодня».

«Одно из главных направлений работы — изменения законодательства. Предоставление земли тем компаниям, которые будут завершать строительство проблемных объектов. Такие примеры уже есть в других субъектах, — пояснил Брынцалов.

По его словам, для реализации этой программы необходимо порядка 35 млрд рублей.

Законопроект Мособлдума подготовит в течение двух месяцев.

Читайте также: Число обманутых дольщиков в Подмосковье сократилось до 5 тысяч

Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, число обманутых дольщиков в регионе сократилось с 18 до 5 тысячи человек. Проблему пострадавших граждан по всем имеющимся в настоящее время на территории Подмосковья проблемным объектам планируют решить к концу 2018 года.

Читайте также: Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат к концу 2018 года