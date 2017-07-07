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Застройщикам проблемных объектов в Подмосковье предоставят землю

Экономика

Земля будет предоставляться на льготных условиях

Красногорск, 7 июля 2017, 12:57 — REGNUM  Законопроект о предоставлении земли компаниям, завершающим строительство проблемных объектов в Московской области, готовят в региональном парламенте. Об этом сегодня, 7 июля, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, передает «Подмосковье сегодня».

«Одно из главных направлений работы — изменения законодательства. Предоставление земли тем компаниям, которые будут завершать строительство проблемных объектов. Такие примеры уже есть в других субъектах, — пояснил Брынцалов.

По его словам, для реализации этой программы необходимо порядка 35 млрд рублей.

Законопроект Мособлдума подготовит в течение двух месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, число обманутых дольщиков в регионе сократилось с 18 до 5 тысячи человек. Проблему пострадавших граждан по всем имеющимся в настоящее время на территории Подмосковья проблемным объектам планируют решить к концу 2018 года.

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