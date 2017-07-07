Число убыточных муниципальных предприятий Ярославля удвоилось в 2016 году

Ярославль, , 12:41 — REGNUM Сводный чистый убыток 23 муниципальных предприятий Ярославля различных форм собственности в 2016 году составил 203 млн рублей, что на 40 млн рублей больше, чем в 2015 году. Информация об этом содержится в отчете мэрии города о работе муниципальных предприятий.

Чистую прибыль получили 14 предприятий, наибольшая — у АО «Центр» (рынок) — 9,9 млн, ОАО «Ярославльлифт» — 9,8 млн, ОАО «Яргортеплоэнерго» — 8,3 млн. Ряд предприятий («Ярославльзаказчик», «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» и др.) снизили свою прибыль. Общая чистая прибыль составила 42,6 млн (63,8 в 2015 году).

Чистый убыток 9 предприятий составил 246 млн рублей. В 2015 году в списке убыточных числилось всего 5 организаций. В число убыточных перешли «Яргортранс», «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству», а также новые предприятия, созданные в ходе реорганизации рынков: «Городской торгово-выставочный центр» и «Вознесенский». Основной прирост суммы убытков произошел за счет «Ярославльводоканала» (124,4 млн). «Яргорэлектротранс», напротив, смог уменьшить убытки более чем в 2 раза — с 89,4 млн до 40,9 млн рублей. Традиционно высокие убытки у «Спацавтохозяйтства» и «ПАТП-1».

Специалисты городской контрольно-счетной палаты отмечают, что у предприятий муниципального сектора экономики расходы растут быстрее, чем доходы, растет кредиторская и дебиторская задолженность. При этом предприятия наращивают так называемые прочие расходы, не связанные с их непосредственной деятельностью, например, на благотворительность.

При этом принадлежащие городу предприятия остаются в целом исправными налогоплательщиками, перечислив в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 1,6 млрд рублей, что на 116 млн больше, чем в 2015 году. А вот прибыль, перечисляемая в бюджет, существенно меньше — лишь 14,1 млн.