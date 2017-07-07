После изменения схемы северного завоза в Якутии подорожает доставка грузов

Якутск, , 13:53 — REGNUM В Якутии совершенствуют схему северного завоза. В республике принимается новый закон о завозе грузов с целью жизнеобеспечения населения, то есть в труднодоступные, отдалённые населённые пункты с сезонным сообщением. Пока законопроект принят только в первом чтении и, по мнению депутатов, нуждается в доработке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Законом в частности вводится понятие регионального оператора, который будет курировать завоз грузов, избираться по конкурсу и находить подрядчиков по запросам от органов власти труднодоступных населённых пунктов. В законопроекте также прописаны категории населённых пунктов, куда будет осуществляться северный завоз, формы господдержки тех, кто будет доставлять жизненно необходимые запасы, а также полномочия органов власти.

Теперь частично перевозка грузов будет осуществляться по новой железной дороге через Нижний Бестях и Томмот, и далее переваливаться до пунктов назначения на речной и автомобильный транспорт. Депутат Пётр Аммосов интересовался, стоит ли ждать от этих изменений удешевления доставки, но получил на свой вопрос отрицательный ответ.

По словам председателя государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Юрия Зайцева, доставка товаров наоборот будет немного дороже.

«Раньше осуществлялась через Усть-Кут, это прямая транспортная схема, а здесь у нас идут перевалки и увеличение объёма доставки товаров. Поэтому первые года 2−3 тариф будет больше, но со временем должен стабилизироваться», — выразил надежду глава ведомства, курирующего северный завоз в Якутии.

Депутат Владимир Членов, комментируя законопроект, выразил недовольство тем, что ряд замечаний и предложений по принимаемому в первом чтении законопроекту не были учтены.

«Изменение нормативов переходящих запасов и государственных резервов в законе не прописано, а должно быть. Чтобы потом мы могли в с открытым забралом идти к федералам и требовать. Люди, которые живут здесь, для начала россияне, а потом уже якутяне, и с нашим бюджетом, который мы кроим всячески пытаемся сохранить, нам очень трудно обеспечить гарантированную часть завоза. Этот закон вызвал огромные интерес. Люди с обеспокоенностью, с болью констатировали факты некачественного, несвоевременного обеспечения населения, проживающего в наших отдалённых населённых пунктах, особенно в Арктике», — пояснил депутат.

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Он считает нужным также прописать в законе то, что обеспечение товарами первой необходимости в отдалённых населённых пунктах должно быть гарантированным и осуществляться государственными предприятиями. Владимир Членов также предлагает ограничить цены на продукты в труднодоступных населённых пунктов, приведя в пример хлеб по 100 рублей в посёлке Чокурдах. Депутат считает, что цены нужно регулировать, и также прописывать это в законе. Владимир Членов сделал вывод, что в принятый в первом чтении закон нужно внести существенные поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии назрела необходимость менять схему транспортного завоза республики, так как доставлять грузы через Осетрово, как это делалось раньше, становится трудным из-за обмеления в верховьях реки Лена. Ещё одна проблема заключается в том, что запасов, сформированных в труднодоступных населённых пунктов, не хватает, если в связи с погодными условиями зимнюю дорогу запускают чуть позже.

Напомним, специфика завоза товаров в населённые пункты республики обусловлена экстремальными природно-климатическими и географическими условиями, высокими финансовыми затратами, длительным периодом оборачиваемости финансовых средств, низкой транспортной обеспеченностью, отдалённостью, сезонностью транспортной доступности, и, как следствие, большими пробегами грузов.