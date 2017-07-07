Цена нефти Brent опустилась ниже $47 за баррель

Москва, , 12:24 — REGNUM Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent 7 июля опустилась ниже отметки $47 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 11:40 мск стоимость сентябрьских фьючерсов нефти Brent сократилась на 2,52% и достигла $46,9 за баррель. Значение ниже $47 было зафиксировано впервые с 28 июня.

Баррель нефти WTI с поставкой в августе подешевел на 2,68% — до $44,3 за баррель. Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 6 июля цена нефти Brent поднималась выше $48 за баррель. Так, по данным на 09:37 мск она подорожала на 1,138% — до $48,34 за баррель, нефть WTI при этом показала рост на 1,182% — до $45,67 за баррель.

Читайте также: «Нефть в негативе»

А также: «Нефть пока останется торговаться в минусе»

Читайте ранее в этом сюжете: Цена на нефть Brent превысила $48 за баррель