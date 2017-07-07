В Воронежской области резко подорожали овощи: инфляция подскочила до 0,6%

Воронеж, , 12:24 — REGNUM Инфляция по итогам июня в Воронежской области достигла 0,6%, с начала года рост цен составил 1,6%. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные Воронежстата. Как сообщается, в июне 2016 года инфляция составила 0,4%, а за полгода 2016-го — 3%.

Наиболее высокими темпами цены растут на продовольственные товары: с начала года инфляция здесь составила 2%, причем только за июнь — 0,7%.

Так, специалисты Воронежстата зафиксировали рост цен на картофель, морковь, свеклу, яблоки — в 1,2 раза, апельсины подорожали в 1,3 раза, капуста — в 1,4 раза. Выросли цены также на груши, виноград, репчатый лук, подорожал рис и сахар-песок.

Вместе с тем, снизились цены на подсолнечное масло, куриные яйца, гречневую крупу, лимоны, свежие помидоры и огурцы.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в июне составила 3 тыс. 766 рублей — с начала года подорожание составило сразу 13,2%.

С начала года рост цен на непродовольственные товары составил 1%, за июнь инфляция составила 0,1%. В числе товаров, на которые зафиксирован рост цен, — посуда, швейные машины, шампуни, школьные тетради, хозяйственное мыло, фотоаппараты, флеш-накопители USB. В то же время дешевле стали мобильные телефоны, телевизоры, газовое моторное топливо, электрочайники, планшетные компьютеры. Рост тарифов на услуги, по данным Воронежстата, с начала года составил 2,1%, при этом только за июнь цены в этом сегменте выросли на 1,5%.

Таким образом, Воронежская область оказалась в общероссийском тренде: за июнь цены в среднем по стране выросли на 0,6% (в мае — 0,4%), а с начала года инфляция достигла 4,4%. Одной из причин такой ситуации называют. В том числе, рост цен на овощи из-за холодного лета. Эксперты полагают, что темпы инфляции могут замедлиться в июле.

Между тем, в конце июня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доходы населения страны в реальном выражении в мае выросли сразу на 3%. Впрочем, оптимизму министра противоречат данные статистики по российским регионам. Например, в Воронежской области за пять месяцев 2017-го доходы населения снизились на 3,2%.

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