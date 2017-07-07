В Подмосковье в 2018 году не будут поднимать плату за аренду землю

Красногорск, , 12:20 — REGNUM Ставка арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, в 2018 году не изменится, сообщили в областном министерстве имущественных отношений.

Мособлдума одобрила законопроекты, представленные министром имущественных отношений Московской области Андреем Аверкиевым 6 июля на 28-м пленарном заседании.

В результате в будущем году в Подмосковье ставка арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности области, останется на уровне 2017 года, а оплату за изменения вида разрешенного использования земельного участка можно будет вносить в рассрочку.

Изменения в закон «О регулировании земельных отношений в Московской области», разработанные министерством имущественных отношений, касались администрирования платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, отмечается в материале.

«Предлагается дополнить закон рядом положений — возможностью установления рассрочки при внесении платы, полномочиями Минмособлимущества обращаться в суд в том случае, когда собственник земельного участка уклоняется от внесения платы, возможностью продления сроков, направления документов собственнику, когда надо уточнить размер кадастровой стоимости», — пояснил Аверкиев.

Кроме того Аверкиев предложил внесли изменения в закон «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2017−2019 годы» и дополнить прогнозный план акциями акционерных обществ, которые находятся в собственности области.

Законопроект был разработан в целях поддержания и развития экономической и инвестиционной активности на территории Московской области, недопущения роста финансовой нагрузки на арендаторов земельных участков.

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