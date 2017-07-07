Бизнесмен из Мурманска обвинён в неуплате 17 млн рублей налогов

Мурманск, , 14:35 — REGNUM Предприниматель из Мурманска обвинён в неуплате 17 млн рублей налогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, руководитель ООО «Северо-Западная компания» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

«В результате умышленного отражения в налоговой декларации недостоверных сведений, предприниматель получил право на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость в размере более 4 млн рублей, однако довести свой преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств, не смог по независящим от него обстоятельствам», — пояснили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело, после утверждения обвинительного заключения, направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Мурманска, добавили в прокуратуре.

Отметим, подобные нарушения — не редкость для Мурманской области. В частности, в мае 2017 года сообщалось о том, что руководство одной из рыбных компаний в Мурманске задолжало государству 11 млн рублей налогов.

А в марте 2017 года, как сообщало ИА REGNUM, следователи установили, что директор ещё одной рыбодобывающей компании в Мурманске утаил более 80 млн налогов.

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