БРИКС призвала к сплочению для поддержания развивающихся стран

Берлин, , 12:11 — REGNUM Неформальная встреча глав государств и правительств стран — участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоялась перед началом саммита G20 в Гамбурге, сообщили 7 июля в пресс-службе президента РФ.

По итогам встречи лидеры БРИКС приняли коммюнике для прессы. Авторы документа признали существования риска спада мировой экономики, несмотря на то, что сейчас заметно укрепление ее роста.

Отмечается, что основной движущей силой экономического роста в мире являются государства БРИКС. Также свою лепту вносят страны с формирующимися рынками и развивающиеся страны.

«Перед лицом неопределенности в мировом хозяйстве крупные экономики должны усилить координацию в области макроэкономической политики и не допустить негативные последствия для стран с формирующимися рынками», — говорится в документе.

Авторы документа выразили свою поддержку Германии — хозяйке саммита G20. Они обещали использовать все экономические и правовые инструменты «для укрепления устойчивости и потенциала стран с формирующимися рынками, а также для содействия их уверенному и инклюзивному росту».

В коммюнике отмечается, что члены БРИКС поддерживают китайское председательство в группе государств. Они ожидают от IX саммита БРИКС в Сямэне (Китая) серьезных результатов.

Напомним, в октябре 2016 года председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что саммит БРИКС в Сямэне пройдет в сентябре 2017 года.

В Гамбурге открылся саммит G20, который будет проходить два дня. Российский президент Владимир Путин прибыл на саммит утром 7 июля.

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