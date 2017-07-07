В Костроме готовятся к продаже отопительной системы в частные руки

Кострома, , 11:50 — REGNUM Костромское муниципальное предприятие «Городские сети», занимающееся горячим водоснабжением и отоплением, может сменить владельца. Сейчас оно принадлежит городу, однако после реорганизации в акционерное общество, предприятие может быть продано в частные руки.

По информации пресс-службы горДумы, 6 июля депутаты поддержали предложение администрации города о реорганизации муниципального предприятия «Городские сети» в открытое акционерное общество. Решением Думы это предприятие исключено из перечня объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации.

В пояснительной записке сообщается, что «передача тепловых сетей в аренду показывает отрицательный результат и неэффективность, так как арендаторы в этом случае не производят инвестирования в развитие предприятия, что приводит к износу оборудования и сетей, а значит, к в итоге некачественной услуге для населения».

ИА REGNUM напоминает, что в 2010 году члены депутатской комиссии костромской городской Думы после рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городские сети» пришли к выводу, что «Городские сети должны управляться муниципальным предприятием», без передачи инфраструктуры в аренду третьим лицам, поскольку самостоятельная эксплуатация «гораздо выгоднее для городского бюджета».