МВД США: Мы должны ускорить выдачу разрешений на нефтегазовую разведку

Вашингтон, , 12:23 — REGNUM В США планируют ускорить выдачу разрешений на нефтегазовую разведку. Так, глава министерства внутренних дел страны Райан Зинке подписал указ об увеличении количества торгов по углеводородным участкам. Указ также предполагает, что право разведки на этих федеральных территориях должно выдаваться в максимально короткие сроки, передает Reuters.

При администрации президентпроцесс выдачи разрешений сильно затягивали, подчеркнул Зинке. По его словам, рассчитывалось, что рассмотрение властями заявок на разведку не должно превышать 30 дней. Однако в 2016 году этот процесс занимал в среднем 257 дней, сослался министр на данные своего ведомства.

В связи с этим Зинке дал важное поручение Бюро по земельным ресурсам. Оно должно проводить квартальные торги по участкам. Как полагает глава МВД США, таким образом проблему долгой выдачи лицензий удастся разрешить.

В свою очередь, экологические организации не оставили это событие без внимания. Отмечается, что «зеленые» критикуют этот указ, заявляя, что те компании, которые уже получили в аренду значительные по площади участки земли, долго не начинают бурение из-за низких цен на нефть.

В то же время заинтересованность нефтяников в нефтегазовой разведке не падает. Согласно данным за 31 января 2017 года, было подано 2800 заявок на получение разрешений на разведку. Большая часть из них (примерно две трети) была подана в пять филиалов министерства в Вайоминге, Юте, Северной Дакоте и Нью-Мексико.

Напомним, что в 2012 году в США стартовала программа по освоению шельфа страны. В течение пятилетнего плана разведки и освоения новых морских нефтегазовых месторождений в США предполагалось провести в общей сложности 15 лицензионных аукционов, на 12 из которых предоставляется право на работу на нефтегазоносных блоках в Мексиканском заливе, на трех — на месторождениях у побережья Аляски. В правительстве полагают, что эти участки содержат более 75% от общего объема неразведанных извлекаемых запасов нефти в стране.

Что касается нефтегазовой отрасли США в целом, то, согласно данным геологической службы страны, крупнейшие месторождения сланцевой нефти содержат 20 млрд баррелей, а природного газа — 16 трлн кубических футов. Эти показатели в три раза больше тех, что когда-либо открывали на территории США за всю историю. В конце 2015 года Барак Обама снял запрет на экспорт американской нефти. Новый президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении значительным образом увеличить добычу нефти и газа.

Как сообщало ИА REGNUM, выполняя свои предвыборные обещания, в апреле Трамп подписал указ об увеличении объемов нефтедобычи в Атлантическом и Тихом океанах, отменив тем самым указ Обамы об ограничении добычи на этой территории. Уже в июне Национальная служба морского рыболовства США сообщила о планах Белого дома выдать разрешение на сейсморазведку дна Атлантического океана пневматическими пушками пяти нефтегазовым компаниям.

В конце июня Трамп также объявил о том, что США начинают новую программу разведки месторождений нефти и газа у побережья страны, за счет чего нефтяники получат доступ к ресурсам, которые находятся на 94% шельфовых территорий. Как полагает американский лидер, это «только начало золотой эпохи американской энергетики».

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