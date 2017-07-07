Оплачивать дорожные работы в Красноярске будут после проверки качества

Красноярск, , 14:19 — REGNUM В рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Красноярске ведётся комплексный ремонт 46 объектов улично-дорожной сети, среди них: улицы Партизана Железняка, Северная, Свердловская, 60 лет Образования СССР, проспект им. газеты «Красноярский рабочий». Объём финансирования на проведение работ в рамках федеральной программы — 1,7 млрд рублей.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провёл выездное совещание.

«Красноярцев и, в том числе, меня волнует качество выполнения работ, материалов, которые применяются при ремонте дорожного полотна — всё это необходимо контролировать многократно. Как говорится, здесь должен применяться принцип «семь раз отмерь — один раз отрежь». В этой связи мною принято решение, что оплата работ подрядчикам будет осуществляться только после того, как будут представлены результаты лабораторных исследований качества всех выполненных работ, в том числе материалов по укладке асфальтобетонной смеси и бордюров. Особое внимание будет уделяться морозостойкости конструкций. Ещё раз подчеркну: мы не будем оплачивать выполненные объемы, пока не будут предоставлены все документы», — отметил Эдхам Акбулатов в ходе выездного совещания.

Добавим, что материалы, касающиеся результатов лабораторных исследований, будут размещаться на официальном сайте администрации города Красноярска.