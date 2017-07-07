Госдума установила пределы прав и обязанностей налогоплательщиков

Москва, , 11:41 — REGNUM Закон, устанавливающий права и обязанности налогоплательщика, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Документ закрепляет в Налоговом кодексе полный список оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в уменьшении его налоговых платежей. Так, закон прописывает, что налогоплательщик не может уменьшать налоговую базу или сумму подлежащего уплате налога с помощью неверных сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, указанных в налоговой отчетности.

Если таких нарушений не обнаружено, налогоплательщик может уменьшить налоговую базу по проведенным сделкам. Для этого необходимо соблюдение нескольких условия: основной целью совершения сделки не должна быть неуплата или возврат суммы налога, а обязательства по сделке должны быть исполнены обеими сторонами договора.

«Сделан очень важный шаг по пути создания новых взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами. Очень важно то, что теперь и налогоплательщик, и налоговый орган получают абсолютные ориентиры — каждый точно знает, что может быть», — заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский («Единая Россия»), комментируя принятие закона.

По его словам, ограничения для налогоплательщиков использовать свои права уже прописаны в постановлении Высшего арбитражного суда РФ, которое действует уже более 10 лет. Однако налоговые органы по-разному интерпретировали это постановление.

«Поэтому и возникла необходимость переноса в закон того, что в постановлении ВАС было самым главным для вопросов злоупотребления правом, чтобы соответствующие нормы стали обязательными на всех уровнях исполнения. То есть мы просто взяли то, что абсолютно необходимо для налогоплательщика, и закрепили на уровне закона», — пояснил Симановский.

По его словам, сегодня встречаются различные формальные поводы, по которым налогоплательщикам можно отказать в возмещении некоторых налогах, например, налоге на добавленную стоимость (НДС). Например, отказать в возврате налога могут из-за неправильно стоящей в счет-фактуре запятой.

«По просьбе бизнеса мы взяли три наиболее распространенных основания для отказа. Неуплата налогов контрагентом или какие-то несущественные недостатки в оформлении документов, либо возможность совершить ту или иную операцию иным образом, не должно трактоваться как самостоятельное основание для отказа», — отметил парламентарий.