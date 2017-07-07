Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 12:09 — REGNUM

Белоруссия

Первые лица республики заговорили об устойчивом экономическом росте. «Экспорт наращивается высокими темпами — 119,5% в январе-апреле 2017 года. При этом показательно, что опережающими темпами растет не сырьевой, а именно технологический экспорт. За четыре месяца инвестиционных товаров экспортировано в полтора раза больше, чем в прошлом году», — приводит БелПАН слова первого вице-премьера правительства Василия Матюшевского (при положительном сальдо внешнеторгового баланса, чего не было достаточно давно) Такой рост экспорта даёт правительству надежду показать рост ВВП по итогам полугодия 0,9% (планировался +0,2%). При этом правительство не впадает в излишний оптимизм и закладывает на будущий год очень осторожные показатели: 1,1% рост ВВП, 40 долл за баррель нефти.

Экономический обозреватель Sputnik. by Елена Ольшанская утверждает, что прогноз вполне реален и указывает на моменты, позволяющие надеяться на рост экономики: «…белорусские предприятия, местные власти и, прежде всего, дипломатические миссии за рубежом научились тому, к чему их подталкивало руководство страны. Не первый год говорится о том, что главная задача белорусских дипмиссий — это продажа и продвижение белорусской продукции», — утверждает она. И примеры этого известны: сборочные производства в Средней Азии, участие белорусских дорожников в ремонте дорог на Украине. Кроме того, в том числе усилиями дипломатов удалось добиться того, что уровень складских запасов сегодня — наименьший за последние 5 лет.

Очередное сборочное производство белорусской техники может появиться в Башкирии. Для этого РБ посетила делегация во главе с министром промышленности Башкирии, который уточнил, что рассматривается несколько претендентов на открытие производства сельхозтехники.

Правительство Белоруссии, как и собиралось, пробует разместить облигации на сумму 800 млн долл. В настоящее время проводится процедура «road show» для инвесторов Европы и США. Последний раз республика брала так взаймы ещё в 2011 году. В случае интереса инвесторов планируется выпустить облигации сроком на 5 и 10 лет.

А пока инвесторы думают, РБ получила 300 млн долл от Евразийского банка развития (в рамках ранее достигнутого соглашения о кредите в размере 2 млрд долл, и которых республика получила уже 1,4 млрд). В настоящее время долговая нагрузка республики сравнительно невелика — 45% ВВП. В 2017 году Белоруссии предстоит вернуть 3,5 млрд долл ранее взятых займов, а до 2021 года — около 26 млрд, что объясняет активность руководства в привлечении новых кредитов. «На сегодняшний день у нас есть разнообразный набор инструментов, которые мы можем использовать для рефинансирования долга. Так, у нас формируется профицитный бюджет, у нас есть валютные доходы, которые полностью покрывают платежи по обслуживанию госдолга и прочее и прочее. Поэтому мы уверены и это не только позиция Минфина, но и рейтинговых агентств и их экспертов, что госдолг Беларуси полностью управляем», — прокомментировал долговую политику первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в ходе выступления на семинаре «Беларусь в ловушке медленного роста».

Переигралась ситуация с украинской дочкой «Сбербанка России». Ранее сообщалось, что банк будет продан консорциуму, в который вошли бы Norvik Banka и белорусская компания, принадлежащая Саиду Гуцериеву. Однако затем Norvik Banka отказался участвовать в сделке, а затем и в связи со сделкой перестали упоминать и Саида Гуцериева. Новый претендент на покупку — белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который собирается купить белорусский Паритетбанк (а уже от лица банка будет совершена покупка украинской дочки «Сбербанка»). В связи с чем нужно отметить, что акция украинских националистов по бойкоту банка провалилась: им по прежнему будет владеть банковский капитал, относящийся к Союзному государству РФ и РБ. В настоящее время сделка ожидает одобрения Нацбанка Украины и Антимонопольного комитета.

Министр по налогам и сборам РБ Сергей Наливайко во время онлайн-конференции в редакции БелТА заявил, что в 2018 году введение новых налогов не запланировано. На уточняющий вопрос, не собирается ли министерство вводить налог на богатство министр заметил, что обычно этот налог собирают через налогообложение недвижимости, а в Белоруссии такие налоги уже есть.

Закавказье

Министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян во время общения с парламентскими журналистами указал на первые зримые итоги членства Армении в ЕЭАС. Он указал на последний отчёт Всемирного банка и оценки его специалистов: «…в рейтинге ВБ «Doing Business» Армения высоко продвинулась по трансграничной торговле. Причём специалисты ВБ указывают, что произошло это в основном как раз благодаря вступлению республики в Евразийский союз и сокращению пограничных процедур в торговле с другими странами ЕАЭС… Заявления о том, что положение было бы лучше, стань Армения в своё время ассоциированным членом ЕС, не подтверждаются, потому что экономический спад наблюдается и в Грузии, и в Молдавии, не говоря уже об Украине».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings существенно пересмотрело прогноз роста ВВП Армении на текущий год. Теперь специалисты Fitch Ratings ожидают, что экономика республики вырастет на 3,4%, тогда как в январе они прогнозировали не более 2,1% роста. По всей видимости, на пересмотр прогноза оказали влияние данные I квартала, за который экономика Армении показала результат на 6,5% лучший, чем за аналогичный период 2016 года.

Следует отметить, что Fitch Ratings пока даёт самый оптимистичный прогноз (Азиатский банк развития — 2,2%, ЕБРР и ООН — 2,5%, ВБ — 2,7%, МВФ — 2,9%).

Экономическая активность в Армении за январь-май выросла на 6,4% в сравнении с аппг. Драйверами роста оказались промышленность (+14,4%), торговля (+12,8%), сфера услуг (+11%). Инфляция в этот же период удерживалась на довольно незначительных показателях (0,4%).

В Армении озаботились увеличением доли экспорта в структуре ВВП до 40−45% (сегодня в среднем 16%) до 2022 года. Причина банальна: превалирование импорта оказывает постоянное давление на курс, а удерживать его республике удаётся лишь за счёт валютных переводов. Однако их количество в экономически неблагоприятные периоды может резко падать, а потому неплохо иметь запасной вариант. К тому же в январе-мае внешнеторговый оборот Армении составил 2,286 млрд долл (+23,1%), причём доля экспорта в обороте выросла на 20,9% (804 млн долл), а импорта — на 24,4% (1,482 млрд долл) — т. е. баланс ушёл в минус ещё больше.

Помочь с этим Армении вызвалась Европа: с нового года армянские экспортёры получат возможность присоединиться к системе REX (Registered Exporter System). «Систему REX Евросоюз внедрил недавно. Это дает возможность бизнесменам на самодекларирование. Зарегистрировавшись однажды, предприниматель навсегда освобождается от процесса дополнительного сертифицирования… для экспорта каждой партии товара стоимостью до 6000 евро, более не потребуется получение сертификата о происхождении товара», — рассказал в беседе с Sputnik Armenia замминистра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян. Кроме того, экспортными льготами будут пользоваться бизнесмены, которые смогут доказать европейским чиновникам, что их продукция произведена в Армении, а не просто экспортируется из неё.

Согласно результатам исследования, проведённого международной Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Азербайджан оказался на первом месте среди прочих стран по размеру теневой экономики — более 67% экономики республики (по итогам 2016 года) находились в тени. Это почти втрое превышает среднемировой показатель, а у оказавшейся на втором месте Нигерии в тени находится «всего» 48,37% экономики. В самом Азербайджане с результатами исследования ACCA не согласны: «Такими докладами, отчетами и прочими необоснованными экономическими анализами наши враги пытаются воспрепятствовать нашему развитию и устрашить иностранных инвесторов, которые за последние несколько лет всерьез интересуются Азербайджаном и различными секторами нашей экономики. Дело в том, что после проведения престижных международных мероприятий [Европейские Игры, Исламиада — Ред.], наша страна стала более привлекательной для иностранных инвесторов, которые готовы инвестировать ненефтяной сектор экономики Азербайджана», — заявил азербайджанский журналист Агиль Алескер в комментарии для Vremechko.org.

Нестабильность цен на нефть продолжает лихорадить экономику Азербайджана. Согласно информации руководителя Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхама Шабана, в I квартале энергоресурсы составляли 93 процента всего экспорта страны, а «…снижение экспортных цен на 1 доллар снижает доходы Азербайджана примерно на 700 тысяч долларов [в сутки — Ред]», — сообщил он в комментарии для sputnik.az.

Одна из проблем экономики республики — резкое снижение кредитования (как внешнего, так и внутреннего). Так, в 2016 году банками Азербайджана было выдано 4,4 млрд долл валютных кредитов, тогда как в 2015 году — 10,3 млрд. На этом фоне крайне ценными оказались российские инвестиции, показавшие в прошлом году взрывной рост с 15,9 млн долл (2015) до 363 млн долл. Это позволило России выйти на второе место среди стран, инвестирующих в экономику Азербайджана, и обойти по этому показателю даже Турцию — ключевого партнёра.

Азербайджан в союзе с Турцией полностью вытеснили Армению с грузинского рынка цемента, — в апреле 2017 года продажи упали до нуля, хотя когда-то Армения продавала в Грузию свыше 450 тыс. тонн цемента в год. Более того, падение экспорта привело не только к потере валютной выручки, но и к остановке производства цемента в Армении в принципе — без внешних рынков оно оказалось нерентабельным.

Любопытно, что несмотря на проблемы в экономике Азербайджана экономисты этой республики, похоже, намерены использовать цементную войну в качестве примера и на его основе вести с Арменией войну на истощение и в иных отраслях: «…надо определить, что, кому и по какой цене продает Армения, и затем выйти на рынки этих стран с тем же товаром, но лучшего качества и меньшей стоимости… У Азербайджана есть масса возможностей закрыть для армянских товаров внешние рынки и тем самым ухудшить экономическое положение Армении», — набросал план «боевых действий» экономист Азер Мехтиев для haqqin.az. Весьма яркий пример усилий, которым можно было бы найти лучшее применение.

Средняя Азия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, в котором обозначены меры помощи Киргизии в процессе интеграции в ЕАЭС. В частности, пограничные пункты пропуска между двумя республиками будут оснащены за счёт Казахстана, что позволит ускорить прохождение грузов (между сторонами в скором времени должен быть отменён ветеринарный контроль). Предполагается, что объём финансирования, выделяемого в пользу интеграции Киргизии, составит примерно 100 млн долл. «Казахстан имеет общую границу с Кыргызстаном, через которую проходит основной поток кыргызских товаров. Поэтому для нас очень важно обезопасить население страны и наш бизнес от ввоза контрабандной и некачественной продукции с территории Кыргызстана. В целях содействия процессу интеграции Кыргызской Республики в ЕАЭС подписано соглашение между правительствами РК и КР, согласно которому кыргызской стороне будет оказана помощь», — прокомментировала для 24. kz депутат Сената Парламента Ольга Перепечина. Первый транш помощи в размере 41 млн долл Бишкек должен получить в ближайшее время.

Хотя только деньги не смогут решить всех проблем Киргизии. «Из 18 техрегламентов на шесть нет органов сертификации и испытательных лабораторий», — напоминает заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров. При этом все указанные техрегламенты вступают в силу уже с 12 августа.

Казахстан не стал откладывать в долгий ящик обещания стать хабом для исламских стран, правда, начать решил с финансовых инструментов. Международный финансовый центр «Астана» намерен в 2018 году выпустить исламские облигации сукук (облигации с фиксированной доходностью) на 300 млн долл. В прошлом году объём таких финансовых инструментов во всём мире был почти 40 млрд долл, хотя ещё 5 лет назад достигал 140 млрд. Казахстан станет не первым в СНГ, прибегающей к выпуску этого финансового инструмента, в 2011 году такие облигации выпускал Татарстан.

Товарооборот Казахстана в рамках ЕАЭС за январь-апрель превысил 5 млрд долл, что на 40% больше, чем за аппг. К слову, Киргизия находится на втором месте по торговому обороту с Казахстаном с результатом 200 млн долл. Одна из причин роста — ценовая политика экспортёров. В указанный период цены экспортёров выросли на 20,3% — к такому выводу пришли в Finprom.kz. Это стало переломом 4-летнего тренда: в 2013—2016 гг. цены только снижались.

Узбекистан заявил об IT-амбициях. Президент республики Шавкат Мирзиёев намерен содействовать созданию в Узбекистане инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий, своего рода среднеазиатской «Силиконовой долины». Её будущим резидентам уже предложено освобождение от налогов (включая ЕСН), освобождение от необходимости продавать часть валютной выручки, право выплачивать заработные платы в иностранной валюте, а также экстерриториальность. Все условия действительны до начала 2028 года с возможностью продления.

Центробанк республики несмотря на довольно сдержанные прогнозы инфляции (6%) принял решение резко увеличить ставку рефинансирования — с 9% до 14%. Причиной такого решения скорее всего является девальвация национальной валюты: её курс с начала года по отношению к доллару снизился уже более чем на 17%. Это, в свою очередь диктует очевидную реакцию — покупать валюту в кредит и фиксировать прибыль на перепродаже. В ЦБ, соответственно, пытаются этому помешать, опасаясь, что это лишь подстегнёт инфляцию.

Для скорейшего строительства Рогунской ГЭС руководство Таджикистана намерено взять взаймы 1 млрд долл — нижняя палата парламента одобрила выпуск облигаций на такую сумму. Планируемая доходность составит 7,5−8%.

Незначительный в масштабах государства, но социально значимый шаг сделало правительство Таджикистана — пошло на отмену налогообложения для придорожных торговцев. Также теперь им не придётся покупать патент. В правительстве квалифицировали такую деятельность как малодоходную. Косвенным результатом такого решения кроме увеличения самозанятых лиц должно стать снижение уровня коррупции в республике, ведь правительство, фактически, узаконило статус-кво: таким торговцам попросту не было смысла покупать патент проще было дать взятку.

Согласно докладу экспертов ЕАБР, по состоянию на май текущего года можно говорить о том, денежные переводы отыграли падение 2015−2016 гг и снова стали драйвером экономического развития стран-участниц ЕАБР.

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