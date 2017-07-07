«Рубль покатился вниз»

Москва, , 11:27 — REGNUM Российский рубль в последние дни выглядит откровенно слабо. Восемь дней росли фьючерсы на нефть, в итоге прибавили около 10%, а рубль не подавал признаков жизни, лишь однажды ненадолго котировки опустились ниже 59, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Как только на рынке нефти возобновилось снижение, рубль стал интенсивно снижаться. Пара доллар-рубль устремилась к 60 рублями и уже утром 6 июля пыталась тестировать 60,5», — отметил он.

«Временную поддержку рублю оказали данные по инфляции. Неожиданно в июне уровень инфляции в России подскочил до 4,4%. В ЦБ РФ эти данные назвали шокирующими, что дает основание предположить — в данной ситуации речи о снижению ключевой ставки быть не может», — считает эксперт.

«Однако рост рубля оказался краткосрочным. Динамика цен на нефть не оправдала оптимизма, цены снова пошли вниз, покатился и рубль. Нефть остается основным негативным фактором, влияющим на рубль», — пояснил Богданов.

«Плюс к этому на глобальном рынке идет серьезная ротация капиталов, связанная с возможным изменением направления монетарной политики основными Центробанками — продают облигации, продают акции, закрывают операции кэрри-трейд», — добавил он.

«Можно предположить, что общая неблагоприятная конъюнктура будет подталкивать рубль к уровням в районе 62−63 за доллар», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля официальные курсы Центробанка РФ составляют 60,24 рубля за американскую валюту и 68,38 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 67 и 71 копейку соответственно.

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