Передача акции банка-санатора СУ-155 АИЖК прошла II чтение Госдумы

Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект о передаче 100% акций банка «Российский капитал» Агентству по ипотечному кредитованию (АИЖК), Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента правительством РФ. Документ направлен на завершение строительства объектов обанкротившейся компании «СУ-155».

По предложению авторов, 100% привилегированных акций банка «Российский капитал», приобретенных за счет использования облигации федерального займа, будут переданы АИЖК.

Передачей акций будет заниматься будет Агентство по страхованию вкладов по решению правительства.

Все переданные акции, вне зависимости от их типа, будут конвертированы в обычные. На такие акции не будет распространяться действия закона «Об акционерных обществах».

Банк «Российский капитал» занимается санацией строительной компании «СУ-155», которая была признана банкротом в марте 2016 года. Банк контролирует все промышленные активы компании и обязательства по достройке жилья. По планам Минфина, все акции банка будут переданы в управление АИЖК осенью 2017 года.

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