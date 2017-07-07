«Татфондбанк» подаёт иски на возврат 881 млн и банкротстве десяти компаний

Казань, , 11:45 — REGNUM Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» пытается оспорить свыше 20 операций по списанию более 881,47 млн рублей. Очередной пакет исков с требованием признать недействительными сделки по переводам средств и применить их недействительность был подан 5 июля. Даты рассмотрения исков пока не известны. Кроме того, 7 июля стало известно о намерении конкурсного управляющего подать иски о банкротстве десяти компаний-должников, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего и единый федеральный реестр юридически значимых событий.

Самая крупная оспариваемая сумма — 313 504 708,03 рубля. 7 декабря 2016 года, когда уже было известно о проблемах с ликвидностью у банка, перевод на эту сумму был совершён со счетов ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» в счёт задолженности по пяти кредитным договорам. Договоры были заключены в мае-июле 2016 года между ПАО «Татфондбанк» и ООО «Сельхозпредприятие «Свияга».

Некоторые из компаний, фигурирующие в этом пакете исков «Татфондбанка», находятся в стадии банкротства или ликвидации.

7 июля стали известны намерения конкурсного управляющего банка обратиться в Арбитражный суд РТ с исками о банкротстве ещё десяти компаний. Информацию об этом в едином федеральном реестре юридически значимых событий опубликовал нотариус Александр Савельев. Иски планируется подать к ООО «Шуз мастер», ОАО «Обувная фабрика «Спартак», ООО «Восток шуз», ООО «Примороссо», ООО «Торговый дом «Адонис», ООО «Инвестиционная компания «Атлант», ООО «Центр шуз», ООО «Швейная фабрика «Адонис», ООО «Шуз логистика» и ООО «Реал групп».

Отметим, с 11 апреля, даты объявления «Татфондбанка» банкротом, конкурсный управляющий сообщил о намерении обанкротить десяток компаний. Среди них — ООО «Татинк-Финанс», ООО «Татсельхозпродукт», ООО «Урман».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» также планирует подать иск о банкротстве своего крупного акционера — ООО «Новая нефтехимия» из Казани. Компания имеет в банке долю в 17,36%

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Напомним, 19 апреля 2017 года в рамках уголовного дела, подозреваемым по которому проходит Роберт Мусин, было арестовано имущество ООО «Новая нефтехимия». 30 июня Верховный суд Татарии утвердил это решение районного суда.

По версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 53-летний Роберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатёжеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив», по учредителю связанной с ООО «Новая нефтехимия». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

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В настоящее время глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В конце июля следственные органы сообщили о новых эпизодах этого уголовного дела.

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.

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