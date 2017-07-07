Изменен порядок дотаций регионам из федерального бюджета

Москва, , 11:01 — REGNUM Закон, уточняющий порядок предоставления дотаций из федерального бюджета региональным, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Дотации в регионы могут быть безвозмездными и безвозвратными. Документ позволяет не прописывать правила для предоставления дотаций и не устанавливать направления, по которым должны быть распределены средства.

Нововведения коснутся и высокодотационных регионов — тех, чей бюджет более, чем на 40% состоит из средств федерального бюджета. Таким субъектам РФ более не придется подписывать с Минфином дополнительные соглашения о принимаемых мерах для повышения эффективности использования бюджетных средств.

При этом с 1 января 2018 года Минфин и губернаторы регионов, которые претендуют на дотации из федерального бюджета, будут обязаны заключать другие соглашения. В таких документах должны быть прописаны меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов РФ.

За нарушение таких соглашений Минфин сможет приостановить или сократить выделение межбюджетных трансфертов для высокодотационных регионов. Меры и порядок ответственности за нарушение сроков, прописанных в соглашении, и за невыполнение регионами своих обязательств установит правительство РФ.