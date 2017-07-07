Из курского Фонда капремонта пропали 20 млн рублей

Курск, , 11:00 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения средств из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области возбудило Следственное управление УМВД России по Курской области.

Как сообщает «Друг для друга», дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«Курские известия» уточняют, что деньги, поступившие на счет фонда, были переведены на счет некоего ООО. По информации издания, речь идет о 23 млн рублей.

«Следственным управлением УМВД России по Курской области заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного в Фонде капитального ремонта. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению», — цитирует издание представителя пресс-службы.

Добавим, что в мае в курском Фонде капремонта сменилось руководство: Виктор Бобрышев, работавший на посту директора с 2014 года, уволился. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Руслан Шевченко.

В конце июня местные СМИ сообщили о нападении неизвестных на Шевченко — его избили в подъезде собственного дома, с травмами он попал в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в поле зрения следователей оказался Фонд капитального ремонта в соседней Воронежской области. Тогда дело возбудили против заместителя директора фонда — по обвинению в получении взяток от подрядчиков за победу в конкурсах на госконтракты. Тогда же директор фонда Андрей Слесарев покинул должность. В апреле этого года дело было передано в суд.

Другой скандал произошел уже весной этого года в Саратове — фигурантом уголовного дела стал бывший директор регионального фонда капремонта. Он был заподозрен в том, что подписывал акты выполненных работ по ремонту многоквартирных жилых домов с нарушением норм Градостроительного кодекса РФ, без соответствующего контроля.