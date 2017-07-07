Госдума изменила порядок финансирования госкорпораций

Москва, , 10:59 — REGNUM Закон о новом порядке финансирования государственных компаний и корпораций, а также публично-правовых образований, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Инициативу в Госдуму направило правительство РФ. Документ предлагает ввести новый порядок выделения средств государственным компаниям и корпорациям. Речь идет о тех средствах, которые предназначены для капитального строительства и покупки недвижимости.

Сегодня такие компании получают взносы в уставный капитал. Авторы законопроекта предлагают сохранить эту норму только для создающихся госкомпаний. Остальные госкомпании и госкорпорации будут получать средства напрямую из бюджета в виде субсидий. Информация о субсидии, ее целях и получателях, будет приниматься отдельным приложением к закону о бюджете. Требования к субсидий и порядок их предоставления, будет определять правительтсво.

Согласно документу, срок соглашения о предоставлении субсидий должен быть выше, чем срок действия введенных лимитов бюджетных обязательств. Такую поправку депутаты внесли в документ в процессе его рассмотрения во втором чтении.

Все вопросы по распределению средств из бюджета теперь надо будет решить до 1 февраля текущего финансового года. После этой даты перераспределение бюджетных субсидий будет запрещено.

Кроме того, документ также прописывает права регионов в межбюджетных отношениях. Органы федерального казначейства получают полномочия проводить межбюджетные трансферты в нуждающиеся субъекты. При распределении субсидии между несколькими регионами, будет учитываться уровень расчетной бюджетной обеспеченности каждого из субъектов. Для этого есть специальная методика распределения госсубсидий.

Регионам, которые получают дотации из федерального бюджета, будет запрещено размещать средства на депозитах в банках дольше, чем на месяц.