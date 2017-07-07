Права обманутых дольщиков защитит Общественная палата РФ

Москва, , 10:58 — REGNUM В Общественной палате РФ будет сформирована рабочая группа по защите прав обманутых дольщиков: эксперты готовы предложить парламентариям свои наработки по обеспечению прав инвесторов долевого строительства, сообщили в ОП РФ.

«Очень важно, что Компенсационный фонд будет публично-правовой компанией. Получается, что государство в любом случае защитит пострадавших дольщиков», — отметил заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

«В документе необходимо прописать, какие застройщики смогут работать с фондом и на что рассчитывать пострадавшим в том случае, если банкротство строительной компании произойдет раньше, чем фонд сумеет накопить необходимую сумму», — пояснил он.

Кроме того, по его мнению, в документе должен быть закреплен механизм постоянного общественного контроля за строящимися объектами долевого строительства.

По данным рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, 928 объектов жилого строительства в стране остаются недостроенными, еще 400 застройщиков имеют проблемы с финансированием. Сегодня своих квартир ждут 128 тысяч обманутых дольщиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Государственной думе РФ создана рабочая группа по проблемам дольщиков. Её возглавил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

В рабочую группу вошли представители четырех комитетов, прежде всего, комитет по собственности и земельных отношений, комитет по строительству, по финрынку и по жилищной политике. Также в состав группы вошли представители комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.

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