Топ-менеджеров «ДС-Банка» обвинили в растрате на сотни миллионов рублей

Москва, , 10:49 — REGNUM Растрата на сумму 585 млн рублей вменяется топ-менеджерам ООО КБ «Динамичные Системы» (лишен лицензии в мае 2016 года), сообщили 7 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела о хищениях ведет Главное следственное управление СКР. Хищения произошли в конце апреля 2016 г.

По версии следствия, все деньги банка были переведены на счета фиктивных организаций под видом займов. Как отметили в СКР, очевидно, что займы никто возвращать не собирался.

«По данным следствия, в конце апреля 2016 г. члены организованной группы, в которую входили контролирующие КБ «ДС-Банк» лица и его руководящие работники, зная о допущенных при ведении банковской деятельности нарушениях и предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета 7 фирм-однодневок 585 млн рублей, то есть все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк», — говорится в сообщении.

После этого деньги со счетов фирм-однодневок перешли на счета свыше 25 компаний. Эти операции проводились уже через другие банки.

Отмечается, что перед этим банк перестал обслуживать платежи — якобы из-за технических неполадок. Это произошло за несколько дней до хищения.

После хищения подозреваемые, желая скрыть следы нарушения, повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из офиса оргтехнику, клиентские и кредитные досье и прочие бумаги.

«Однако, несмотря на все попытки скрыть следы преступления и оформление в качестве участников банка подставных лиц, следователями по результатам кропотливой работы за совершение хищения в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ (растрата) привлечены: и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, занимавшиеся приисканием фирм-однодневок», — сообщили в СКР.

Уточняется, что к настоящему моменту трое фигурантов (и.о. председателя правления, глава управления кредитования и Кузнецов) арестованы. Президент банка и Вергизов — в розыске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия «ДС-Банка» была отозвана Банком России 12 мая 2016 года. С начала мая 2016 г. кредитная организация фактически прекратила операционную деятельность.

Как отметили в ЦБ РФ, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественные активы.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ лишил лицензии банк «Динамичные Системы»