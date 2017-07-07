Немецкая Siemens проведет расследование поставки своих турбин в Крым

Берлин, , 10:45 — REGNUM

Немецкая компания Siemens проведет расследование с целью проверки информации о том, что произведенные ею турбины были поставлены в Крым для работы на возводимых Россией электростанциях, сообщает Reuters.

С таким заявлением руководство компании выступило, после того как из ряда источников, по данным которых Москва направила электровырабатывающие турбины в регион, в отношении которого действуют жесткие санкции ЕС.

«У нас нет достоверных свидетельств относительно самой поставки наших турбин в Крым», — указывается в заявлении компании.

«Однако мы воспринимаем эти слухи очень серьезно. Поэтому мы создали оперативную группу, которая займется исследованием этого вопроса для должного прояснения фактов», — заявили представители компании.

Несмотря на то что нет прямого указания на то, что компания поставила оборудование, зная, что оно пойдет в запрещенный регион, произошедшее может стать причиной обвинения компании в косвенном нарушении санкционного режима и халатности в обеспечении того, чтобы оборудование не попадала на территории, которые большинство стран считают незаконно аннексированными.

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