В Омске дорожники укладывают «самовосстанавливающийся» асфальт

Омск, , 10:43 — REGNUM Омские дорожники готовятся удивить водителей в хорошем смысле слова. Они укладывают на городские трассы так называемый «самозалечивающийся» асфальт. И обещают, что ям на таком покрытии не будет как минимум 10 лет, сообщает ОТР.

В Омске продолжают эксперимент с так называемым «самозалечивающимся» асфальтом. Такое покрытие обычно применяют на самых загруженных участках федеральных трасс, но сейчас решили использовать в черте города.

По оценкам специалистов, это покрытие более долговечное. Они его называют «самовосстанавливающимся» или «самозалечивающимся» за счёт особой пропорции щебня и битума. Если всё делать по технологии, то в теплую погоду такой асфальт плавится, и смола затягивает мелкие трещины.

Евгений Мельников, житель г. Омск:

«В принципе, неплохая дорога, неплохо делают, но кажется мне, что, наверное. Толщина асфальта тонковатая, поэтому год-два, а потом дороги будем делать, хотелось бы надолго дороги».

Артём Родионов, житель г. Омск:

«Где сделали, конечно, хорошо ездить, а где ещё не сделали, вообще безобразно».

В Омске экспериментальным асфальтом в прошлом году были впервые отремонтированы несколько улиц, и все они неплохо перенесли зиму. Ям действительно нет, а вот поперечные трещины водители всё же заметили. Если они разрастутся, то подрядчику придётся перестилать «самозалечивающийся» асфальт за свой счёт.

В Омске в этом году уже успела сложиться практика переделывания новых дорог, поэтому на Ленинградском мосту подрядчики стараются внимательнее относиться к соблюдению технологии.