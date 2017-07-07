Резидент СПВ Ванино – «Артель 50 лет Октября» — построит рыбоводный завод

Ванино, Хабаровский край, , 11:37 — REGNUM Резидент СПВ Ванино построит крупный рыбоводный завод мощностью 30−50 млн мальков лосося в год. Строительство откладывалось с начала 2016 года — Минобороны не согласилось отдать рыбакам не используемые земли и инвестору пришлось искать новый участок, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Строительство завода начнется осенью. Старейшему в Хабаровском крае рыбопромышленному предприятию осталось лишь завершить оформление земли и решить вопрос с финансированием. Новый земельный участок, который выбрал инвестор, сейчас переводят из земель Лесного фонда в категорию, позволяющую строить завод.

Артель «50 лет Октября» намерена вложить в строительство завода 200 млн рублей. Реализация проекта займет от 2 до 3 лет.

Строительство собственного рыбоводного завода увеличит объемы вылова Артели на 16 тыс. тонн ежегодно. Сейчас предприятие добывает порядка 20 тыс. тонн лосося в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, расположенное в рыбацком селе Датта старейшее предприятие рыбной отрасли Хабаровского края Артель «50 лет Октября» вынуждено было откладывать строительство важнейшего для него рыбоводного завода из-за нежелания военных уступить участок земли, которым они давно не пользуются. Это вызвало недоумение как у местных и региональных властей, так и у жителей села: земли, о которых идет речь, военные забросили еще с довоенных времен. Это просто огромные пустые площади, на которых не ведется никакая деятельность, на протяжении десятилетий.