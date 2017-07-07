14 млн долларов выделит госбюджет Узбекистана на негосударственную медицину

Ташкент, , 10:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать Фонд развития негосударственных медицинских учреждений и выделить ему 14 миллионов долларов, передает узбекское национальное телевидение.

«Фонд будет функционировать при «Асакабанк», — заявил президент, выступая на селекторном совещании, посвященном вопросам здравоохранения.

В ходе совещания президент указал на проблему нехватки медицинских кадров в регионах. Для изменения ситуации поручено разработать отдельную программу по созданию необходимых условий для медицинских работников, в частности, по обеспечению их доступным жильем на основе льготных ипотечных кредитов и выделению им потребительских кредитов.

При этом хокимы (главы местных администраций — ИА REGNUM ) были подвергнуты критике за недостаточное внимание к вопросам привлечения инвестиций в частную медицину и поддержки предпринимателей, желающих организовать частное медицинское учреждение.

Мирзиёев также предупредил этих руководителей, что «они несут персональную ответственность за последовательное продолжение реформ в системе здравоохранения и расширение сети частных медицинских учреждений». Хокимы будут ежеквартально представлять отчет президенту.

Главой Узбекистана также дано поручение «принять меры по привлечению высококвалифицированных врачей из-за рубежа, эффективному использованию их знаний и потенциала».

На совещании было также указано на имеющиеся серьезные проблемы в вопросах лекарственного обеспечения и ценообразования. Поручено разработать механизмы по производству лекарств с фиксированными ценами, обеспечению их постоянного наличия в аптеках и выдачи по рецепту.

На совещании были отмечены и происходящие в последнее время положительные изменения в медицинской сфере.

На базе 793 сельских врачебных пунктов организованы сельские семейные поликлиники, организован 441 пункт скорой медицинской помощи, здания 658 упраздняемых сельских врачебных пунктов переданы врачам как служебное жилье.

Из 1 200 машин скорой помощи, которые должны были быть распределены по медучреждениям в течение 2017 года, к 1 июля уже поставлены 646, в том числе по городу Ташкенту — 126 машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Мирзиёев распорядился создать условия для активизации деятельности и расширения сети частных медицинских организаций во всех регионах страны, отрегулировать систему лицензирования, системно решать вопросы, препятствующие устойчивому развитию частного сектора здравоохранения.

Также должны быть увеличены объемы и виды услуг частных медицинских организаций, объемы финансовой поддержки частных медицинских организаций, созданы совместные лечебно-диагностические учреждения с ведущими зарубежными клиниками и медицинскими центрами.

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