Основатель LeEco покинул компанию ради работы над беспилотным автомобилем

Пекин, , 10:23 — REGNUM Китайский миллиардер Цзя Юэтин, являющийся основателей китайской компании LeEco, покинул пост генерального директора компании после того, как его акции были заморожены решением суда. Телекоммуникационная компания LeEco в последние месяцы испытывает серьезные финансовые проблемы, многие эксперты полагают, что в до конца 2017 года компания прекратит свое существование.

Цзя Юэтин не только покинул пост генерального директора компании, но и вышел из совета директоров LeEco. Кроме того, в отставку ушел финансовый директор компании. На фоне серьезных кадровых перестановок акции LeEco продолжают стремительно дешеветь, пишет «Чжунго жибао».

Сам Цзя Юэтин пока не прокомментировал свой уход с поста генерального директора. По неподтвержденным данным, миллиардер сосредоточится над созданием беспилотного автомобиля, который разрабатывается дочерней компанией LeEco.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, разработка беспилотника от LeEco началась осенью 2016 года. Компания приобрела офисный комплекс в американской Кремниевой долине площадью 20 га. В планах компании — принять на работу 12 тыс. сотрудников.

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