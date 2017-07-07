53% жителей России откладывают средства на всякий случай: опрос

Москва, , 10:09 — REGNUM 40% жителей России полагают, что сейчас в стране плохое время для накопления сбережений, еще 40% дают нейтральную оценку (не хорошее и не плохое). Благоприятной обстановку для накапливания средств считают только 14%. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ)

За два года сберегательное поведение населения претерпело кардинальные изменения. Так, если в 2015 году 47% опрошенных старались сначала откладывать средства, а потом остаток расходовать, то сегодня 46% тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают (два года назад таковых было 15%).

На сегодняшний день сбережения есть у трети жителей России (32%). Наиболее склонны сберегать молодые люди 18−24 лет и представители старшего поколения 55+.

В этих возрастных группах доля имеющих накопления — 36−37%, в то время как среди экономически активной группы 35−44-летних таковых только 29%.

Чаще всего граждане откладывают средства на всякий случай (53%). Вторая по популярности цель накоплений — отдых или лечение (26%). Третье место в рейтинге наиболее распространенных целей сбережений — ремонт квартиры или дома (18%).

Еще 16% копят «на старость», и доля таковых за пять лет снизилась с 24%. Откладывать средства на покупку дорогих вещей предпочитают 13%. Каждый десятый сберегает, чтобы купить недвижимость (9%), причем эта статья стала менее популярна по сравнению с 2012 годом (22%).

На образование (свое или близких) копят 7% (вдвое меньше по сравнению с 2012 годом — 13%), а на покупку автомобиля — 4% (втрое меньше, чем 5 лет назад, — 15%).

Почти половина, имеющих сбережения (46%), отмечает, что их объем за последний год не изменился. Около четверти сообщили об увеличении накоплений (23%), и почти такое же число отметили, что сбережения уменьшились (27%).

Треть имеющих сбережения полагают, что в ближайший год их возможности накапливать уменьшатся (33%). Каждый пятый, наоборот, прогнозирует возможный рост (21%). Еще 26% считает, что ситуация не изменится.

Всероссийский опрос проведенного Аналитическим центром НАФИ в марте 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что в настоящее время среди населения России наблюдается тенденция к снижению сбережений у граждан. «Центробанк намерен отслеживать эту тенденцию и внимательно следить за ней», — отметила она.

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