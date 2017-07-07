«Роснефть» и «Лукойл» помогут Венесуэле пережить кризис в нефтепереработке

Каракас, , 11:02 — REGNUM Венесуэла закупит у России рекордные за последние годы объемы нефтепродуктов. Как сообщает агентство Reuters, «Роснефть» и «Лукойл» поставят до 12,5 млн баррелей нефтепродуктов государственной венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Источник сказал изданию, что «Роснефть» выиграла право на экспорт в страну 9 млн баррелей или необходимые для разбавления венесуэльской тяжелой нефти 18 грузов нефтепродуктов. Произошло это на завершающейся неделе.

Что касается «Лукойла», то эта компания вместе с посредником Helsinge поставит PDVSA 3,5 млн баррелей энергоносителя. Компании получили это право тоже на этой неделе. И «Роснефть», и «Лукойл» должны будут осуществлять доставки топлива в период с июля по декабрь 2017 года.

Ранее сообщалось, что в июне венесуэльская PDVSA объявила о своем намерении купить на открытом рынке до 15 млн баррелей различных видов нефтепродуктов. Такие объемы в последние несколько лет считаются крупнейшими, приобретенными на открытом рынке. Венесуэла рассчитывает на закупку 17 партий смеси для бензина, низкосернистого дизтоплива, каталитической нафты, вакуумного газойля и компонентов.

Причем также в июне и PDVSA провела торги на поставку 600 тыс. баррелей вакуумного газойля и 300 тыс. баррелей смеси для бензина. Торги выиграла группа компания. Одной из них был и «Лукойл».

Напомним, что Венесуэла, как однин из членов ОПЕК, в конце прошлого года согласилась о сделке по сокращению объемов добычи нефти в рамках усилий по стабилизации рынка. Уже в декабре 2016 года нефтепроизводство здесь уменьшилось на 95 тыс. баррелей в сутки. Как отмечал глава Минэнерго страны Эулохио дель Пино, сокращения происходят без ущерба обязательствам по зарубежным контрактам. Таким образом Венесуэла надеется поднять цену на нефть хотя бы до отметки в $60−70 за баррель.

Сегодня в нефтеперерабатывающей отрасли Венесуэлы наблюдается кризис, в результате которого PDVSA и была вынуждена закупать нефтепродукты на открытом рынке. Во втором квартале 2017 года нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы работают на исторически низком уровне. Это приводит к дефициту топлива как в самой стране, так и на Кубе. В марте PDVSA вновь начала поставлять нефть на Кубу после перерыва в восемь месяцев. Объем поставок варьируется от 0,85 до 1,4 млн баррелей в месяц. Поставляет легкую нефть Венесуэла и на Кюрасао.

В мае удалось увеличить объем нефтепереработки по сравнению с апрелем только на небольшом НПЗ Эл Палито, мощность которого составляет всего 146 тыс. баррелей в сутки. Одной из причин падения нефтеперерабатывающей отрасли в Венесуэле стал пожар на НПЗ Пуэрто-ла-Крус 30 октября 2016 года, теперь здесь задействовано всего 16% мощностей и производится по 29 тыс. баррелей в сутки.

На некоторых других НПЗ, например, не было технического обслуживания. Однако, как отмечают многие эксперты, удручающее положение нефтеперерабатывающей отрасли Венесуэлы — это следствие экономического и политического кризиса в стране, огромная доля ответственности за который лежит на самих властях.

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