Выплаты кредиторам «Анкор Банка» из Казани обещают начать в октябре

Казань, , 09:34 — REGNUM

На первом собрании кредиторов обанкроченного «Анкор Банка», прошедшем 6 июля в Казани, была утверждена смета расходов на период с 7 июля по 30 сентября. Кроме того, конкурсный управляющий пообещал начать выплаты первой очереди кредиторов уже в октябре. Как и ожидалось, в рамках конкурсного производства за 2,5 месяца увольняемым работникам выплатят 20,64 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение управляющего.

По информации Банка России, активы банка оценены на 2,9 млрд рублей, а задолженность перед кредиторами составляет 6,5 млрд рублей.

Напомним, в конце июня 2017 года пресс-служба Банка России распространила информацию о том, что обследование финансового состояния «Анкор Банка» показало низкое качество ссудного портфеля. Временная администрация, под управлением которой с 3 марта до 10 апреля находился банк, установила причину — кредитование заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью и не способных исполнять обязательства. В числе сомнительных заёмщиков — компании, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Ещё одной причиной проблем у банка стали сделки с ценными бумагами в преддверии отзыва лицензии, которые имеют признаки вывода ликвидных активов. Оценку законности сделок дадут в Генпрокуратуре РФ, куда Банк России отправил все материалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на июнь в реестр включены требования 504 кредиторов. Им «Анкор Банк» должен выплатить более 119,2 млн рублей. Заявления на включение в реестр подавали 733 претендента с общей суммой требований более 6,3 млрд рублей. Таким образом, в реестр вошло менее 2% от суммы, затребованной заявителями.

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Напомним, Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка». «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора. С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.

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