Банк России лишил лицензии московский «Легион»

Москва, , 09:04 — REGNUM Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Легион». Об этом 7 июля сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что зарегистрированный в Москве акционерный коммерческий банк «Легион» осуществлял мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Также была выявлена полная утрата банком собственных средств.

«Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — говорится в сообщении.

Управлять банком будет временная администрация, назначенная ЦБ РФ. Полномочия исполнительных органов банка «Легион» приостановлены в соответствии с федеральным законодательством.

По данным отчетности, на 1 июня 2017 года АКБ «Легион» находился на 157 месте в в банковской системе России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Московский национальный инвестиционный банк» (МНИБ). По величине активов на 1 июня 2017 года он находился на 515 месте в банковской системе РФ.

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