Китайский юань вновь укрепляется к доллару США

Пекин, , 08:55 — REGNUM Народный банк Китая опубликовал заявление, согласно которому по состоянию на 7 июля паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,7914 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта укрепилась на 39 базисных пунктов.

Незначительное укрепление национальной валюты КНР произошло вскоре после того, как всего за два дня доллар США укрепился на 148 базисных пунктов. Власти КНР отмечают, что ослабление юаня вызвано финансовой активностью третьих стран, однако западные эксперты полагают, что Пекин вернулся к умышленной девальвации национальной валюты, пишет «Синьхуа».

В Пекине подобные заявления считают беспочвенными. Ранее власти КНР неоднократно связывали ослабление юаня с проводимой в настоящее время масштабной экономической реформой, в ходе которой был пересмотрен механизм расчета паритетного курса юаня к иностранным валютам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году власти Китая начали проводить постепенную, но значительную девальвацию курса юаня, в результате которой валюта Поднебесной обесценилась с 6,1 юаня за доллар до 7 юаней за доллар. К лету 2017 года юань значительно окреп в районе 6,7 за доллар, однако затем вновь начал обесцениваться.

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