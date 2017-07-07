Повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 трлн руб — экономисты

Москва, , 08:43 — REGNUM Экономия федерального бюджета в 1,7 трлн рублей станет результатом повышения в России пенсионного возраста по формуле «65/63», заявила старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяна Омельчук в интервью газете «Известия».

Отметим, что НИФИ провел расчеты, результаты которых изложила Омельчук: повышение по формуле «65/63» (65 лет — для мужчин и 63 года — для женщин) позволит сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое — с текущих четырех процентов до 2,2% ВВП к 2035 г.

Экономия составит 1,7 триллиона рублей. Число пенсионеров в России сократится на пять миллионов человек.

Как считает Омельчук, если не начать постепенно повышать пенсионный возраст, российское правительство не сможет большими темпами индексировать пенсии.

«Поскольку продолжительность жизни растет, численность плательщиков страховых взносов по отношению к количеству пенсионеров снижается, — сказала она. — Так что повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе нам придется индексировать пенсии очень низкими темпами, в лучшем случае на уровень инфляции».

По мнению Омельчук, пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять, что «справедливо с точки зрения продолжительности жизни», поскольку «женщины живут дольше, чем мужчины».

«Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов», — констатировала она.

Напомним, сейчас в России мужчины уходят на пенсию и 60 лет, женщины — в 55. Эта «формула» была введена в 1932 году в СССР.

Для людей, работающих в тяжелых условиях труда, действует «формула» 55 лет — для мужчин (при стаже не менее 25 лет) и 50 лет — для женщин (при стаже не менее 20 лет).

В мае 2016 г. в России принят законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. Он вступил в силу 1 января 2017 года.

Однако российские власти собираются повысить пенсионный возраст всем, мотивируя это недостатком в бюджете денег.

Идею повышения пенсионного возраста в России продвигает бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

1 июня 2017 года ЦСР опубликовал план постепенного повышения пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Либеральные экономисты считают, что увеличение пенсионного возраста позволит повысить к 2024 году пенсии в реальном выражении на 30%.

Читайте подробнее: Кудрин предлагает повышать пенсионный возраст с 2019 года

А также: Кудрин предложил вариант сокращения числа пенсионеров в РФ

Идея повышения пенсионного возраста вызывает у граждан России отторжение. Как написал в комментариях «работающий пенсионер», «Кудрина поставить к станку хотя бы на один год, зарплату выдавать 20 000 рублей, вот тогда пусть подумает хорошо, во сколько лет нужно на пенсию выходить».

Читайте ранее в этом сюжете: «Минфин предпочитает повысить пенсионный возраст, но не взносы»