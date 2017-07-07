СМИ: Рублевые банкноты будут модернизированы

Москва, , 08:36 — REGNUM В Российской Федерации будет продолжена модернизация рублевых банкнот, которая начнется с выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

«Безусловно, в будущем будут модернизированы и другие номиналы банкнот, — говорит он. — Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5−7 лет».

По его словам, такая замена в зависимости от применяемых защитных признаков может происходить без изменения визуального образа банкноты, с частичной или полной переработкой художественного оформления.

При этом Юров добавил, что Банк России планирует модернизировать банкноты, а не менять их. Номиналы останутся прежними.

«Разрабатываются новые способы защиты, новые элементы, которые проверяются при обработке банкнот, естественно, они и будут использоваться, — говорит Юров. — Сохранят ли при этом банкноты свой сегодняшний вид или его потребуется менять, это решит совет директоров Банка России».