В Приморье тигры сделали селфи перед фотоловушкой

Владивосток, , 07:59 — REGNUM Специалистам приморской «Земли леопарда» удалось получить целую серию интересных снимков семейства амурских тигров. В объектив автоматической камеры попала самка с двумя детенышами, сообщает 7 июля пресс-служба национального парка.

Сначала перед фотоловушкой появилась тигрица, носящая обозначение T 7 °F. Самка спокойно отдыхала, и через несколько минут к ней присоединились два тигренка. Детеныши обнаружили камеру и несколько раз ударили ее лапами.

Затем тигрята стали играть и бороться. Как объясняют ученые, таким образом они общаются между собой и развивают навыки. Непоседливые малыши разбудили спящую мать, врезавшись в нее в пылу борьбы, на что самка ответила грозным рыком. Позже уставшие тигрята улеглись отдыхать рядом с матерью.

Отмечается, что сотрудники парка обнаружили камеру раскрытой, с находящейся снаружи картой памяти. Они предположили, что устройство открыл человек, но при просмотре снимков выяснилось, что похулиганили все же тигрята.

Как пояснила научный сотрудник парка «Земля леопарда» Екатерина Блидченко, уникальность полученных снимков в том, что камера запечатлела не просто появление животных, но целых эпизод из жизни семейства хищников. Тигрята в возрасте 4−5 месяцев тренируются, отрабатывая охотничьи навыки, а мать-тигрица воспитывает их.

«Перед нами — демонстрация комфортного поведения счастливых зверей, для которых в лесах национального парка достаточно еды, и даже у тигрицы есть время поиграть со своими детьми», — отметила она.

По данным специалистов, в 2016 году на территории национального парка обитали по меньшей мере 22 взрослых тигра и 7 тигрят. Здесь же проживают около 70 особей дальневосточного леопарда.

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