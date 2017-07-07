Япония и ЕС создадут масштабную зону свободной торговли к 2019 году

Токио, , 07:49 — REGNUM По итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером было достигнуто подписание рамочного соглашения об экономическом партнерстве и создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Обе стороны рассчитывают, что ЗСТ заработает в 2019 году. Это будет вторая крупнейшая ЗСТ после НАФТА (Североамериканской зоны свободной торговли, куда входят США, Канада и Мексика).

Брюссель пообещал постепенную ликвидацию тарифов на японские автомобили в течение семи лет, а также отказ от пошлин на некоторые продовольственные товары: соевый соус, зеленый чай, некоторые виды сакэ.

Япония, в свою очередь, обязалась отказаться от тарифов на ввозимые из ЕС сыры и другие продукты.

Стороны договорились продолжать консультации по оставшимся вопросам и достичь финального соглашения до конца 2017 года.

Напомним, что переговоры по созданию ЗСТ между ЕС и Японией длятся с апреля 2013 года.