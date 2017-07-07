«Ростех» объяснил поставку в Крым турбин Siemens

Москва, , 07:29 — REGNUM Газовые турбины Siemens, необходимые для строящихся ТЭС в Крыму и прибывшие к месту назначения, не закупались напрямую у производителя. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что входящая в «Ростех» компания «Технопромэкспорт» приобрела четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке. Оборудование прошло модернизацию, чтобы соответствовать тем условиям и требованиям, что были заложены в проекте изначально.

Напомним, 6 июля агентство Reuters, ссылаясь знакомые с проектом крымских ТЭС источники, сообщило о доставке на полуостров двух из четырех турбин, предназначенных для станции в Севастополе. Поставка оборудования, произведенного немецкой Siemens, произошла на фоне санкций, запрещающих европейским компаниям поставлять в регион технологии и оборудование в сфере энергетики.

В «Ростехе» пояснили, что «Технопромэкспорт» планировал поставить в Крым газотурбинные установки на базе газовых турбин класса Е, которые выпускает иранский прроизводитель MAPNA, при этом в проекте были предусмотрены соответствующие технические решения.

«Однако стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов, и контракт заключен не был. В текущих обстоятельствах «Технопромэкспорт» был вынужден приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка», — говорится в сообщении.

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